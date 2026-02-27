Размер шрифта
Netflix отказался от покупки активов Warner Bros

Стриминговый гигант Netflix снял свою заявку на приобретение активов Warner Bros
ImagePressAgency/Global Look Press

Стриминговый гигант Netflix снял свою заявку на приобретение части активов Warner Bros. Discovery (WBD), освободив путь для слияния WBD с Paramount Skydance (PS). Об этом заявили руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс, пишет Deadline.

Это решение было принято несмотря на предварительную договоренность между Netflix и WBD, которая, по мнению руководителей сервиса, могла увеличить стоимость акционерного капитала и получить одобрение регулирующих органов.

В совместном заявлении говорится, что компания всегда придерживалась принципов финансовой осмотрительности. Итоговая стоимость предложения, необходимого для перебивки обновленного предложения Paramount Skydance, сделала сделку экономически нецелесообразной.

«Это была та сделка, которую было бы хорошо заключить за приемлемую цену, но не сделка из разряда «нужно обязательно заключить любой ценой»», — подчеркнули они.

Отказ Netflix последовал за улучшенным предложением со стороны PS, которое оценило сделку с WBD примерно в $111 млрд, значительно превысив первоначальное предложение Netflix в размере $83 млрд. PS также увеличила сумму отступных в случае разрыва контракта до $7 млрд (против $5 млрд у Netflix). Вследствие выхода Netflix из гонки, WBD обязана выплатить стриминговой платформе компенсацию в размере $2,8 млрд.

Ранее Warner Bros. вернулась в Россию.

 
