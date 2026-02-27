В российском аэропорту эвакуировали пассажиров из-за угрозы ракетного удара

В аэропорту Самары эвакуировали пассажиров и персонал из-за ракетной опасности

В аэропорту Самары эвакуировали персонал и пассажиров в специально оборудованные помещения после поступления сигнала ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

«Пассажиры и персонал аэропорта Курумоч в связи с объявлением режима «Ракетная опасность» своевременно и организованно эвакуированы», — говорится в публикации.

Ситуация находится на контроле министерства транспорта России и Росавиации. Безопасность полетов и граждан назвали «ключевым приоритетом».

27 февраля ракетную опасность объявили в нескольких регионах Приволжского федерального округа: в Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае.

Вечером 26 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на фоне угрозы атаки БПЛА вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 10 самолетов, которые следовали в воздушные гавани Москвы.

