Стало известно количество арбитров, которым предъявили обвинения из-за «Торпедо»

Ирина Волк: 13 арбитрам предъявлено обвинения в деле футбольного «Торпедо»
В ходе расследования сотрудниками МВД России установлены новые эпизоды противоправной деятельности руководителей футбольного клуба «Торпедо» и судей. Об этом сообщила Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ходе расследования было установлено, что противоправное влияние было оказано как минимум на 22 игры с участием «Торпедо». Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям.

Обвинения по этому делу предъявлены 13 футбольным судьям, которые работали на матчах Первой лиги. Речь идет о части 4 статьи 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

26 февраля появилась информация, что МВД возбудило дела в отношении девяти судей РПЛ и Первой лиги.

Расследование ведется в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководства московского «Торпедо». 19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги было принято 10 июля.

Ранее в РФС назвали условие восстановления отстраненных из-за расследования судей.

 
