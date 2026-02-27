Размер шрифта
Стал известен главный язык Олимпиады-2026

Хореограф Глейхенгауз назвал русский язык главным на Олимпиаде-2026
Telegram-канал «ГЛЕЙХЕНГАУЗ»

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, который на зимних Олимпийских играх был аккредитованным тренером фигуристки Аделии Петросян, в интервью Sport24 заявил, что почти все время общался на русском языке.

По его словам, даже задавая вопросы на английском, в ответ практически всегда звучала русская речь.

«Я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. Я начал себя чувствовать уже как-то неловко, потому что идет какая-то компания: Ника Егадзе, Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Стивен Гоголев. Потом к парникам идешь общаться, тоже все на русском разговаривают», — заявил Глейхенгауз.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она упала. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.

Ранее Татьяна Навка раскритиковала судейство ОИ-2026.

 
