Ракетную опасность объявили в нескольких регионах Поволжья

Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья
Таисия Лисковец/РИА Новости

Ракетная опасность объявлена в девяти из 14 регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщило МЧС России, передает «Интерфакс».

Соответствующий режим объявлен в Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае.

Правительство Чувашии сообщило, что две украинские ракеты пытались атаковать республику, одна из них была сбита силами противовоздушной обороны, вторая ракета сменила курс.

Режим ракетной опасности также объявлен в Свердловской области.

Кроме того, средства ПВО отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины на Ростовскую область. В результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме в Таганроге произошло частичное разрушение балкона.

Ранее Гладков показал фото последствий ракетного удара по Белгороду.

 
