Стая бездомных собак набросилась на десятилетнего мальчика в Омске

В Омске стая бездомных собак набросилась на ребенка
В Омске десятилетний мальчик пострадал от нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 февраля в СНТ «Ромашка» в Центральном округе. Стая бродячих собак окружила ребенка, и одна из них причинила ему телесные повреждения. Сейчас пострадавший ребенок проходит необходимое лечение, информации о его состоянии не поступало.

По версии следствия, нападение стало возможным из-за ненадлежащей организации отлова животных сотрудниками муниципального учреждения. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося и ответственных лиц. К отлову агрессивных животных принимаются необходимые меры.

Ранее ребенок пострадал из-за нападения бродячей собаки на остановке в Красноярске.

 
