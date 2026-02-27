Появились подробности задержания основателя Readovka

Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев подозревается в мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, ущерб от предполагаемых противоправных действий Костылева оценивается как минимум в миллион рублей. Другие детали не уточняются.

Костылева задержали 27 февраля по подозрению в мошенничестве. Как сообщается, 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. В Тверском суде Москвы должно состояться рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения.

Позднее медиахолдинг опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В нем говорится, что Костылев является основателем холдинга «Ридовка», и компания ценит его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде, а также благодарна за многолетнюю совместную работу и профессиональный вклад. В сообщении подчеркивается, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов холдинга.

Также отмечается, что издания продолжают работу, а следственным органам переданы все необходимые данные для расследования.

Ранее в Москве задержали зампредседателя правления «Газпром нефти» по подозрению в получении взяток.