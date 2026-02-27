Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Появились подробности задержания основателя Readovka

ТАСС: основателя Readovka Костылева заподозрили в мошенничестве на 1 млн рублей
Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство РИА Новости

Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев подозревается в мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, ущерб от предполагаемых противоправных действий Костылева оценивается как минимум в миллион рублей. Другие детали не уточняются.

Костылева задержали 27 февраля по подозрению в мошенничестве. Как сообщается, 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. В Тверском суде Москвы должно состояться рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения.

Позднее медиахолдинг опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В нем говорится, что Костылев является основателем холдинга «Ридовка», и компания ценит его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде, а также благодарна за многолетнюю совместную работу и профессиональный вклад. В сообщении подчеркивается, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов холдинга.

Также отмечается, что издания продолжают работу, а следственным органам переданы все необходимые данные для расследования.

Ранее в Москве задержали зампредседателя правления «Газпром нефти» по подозрению в получении взяток.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!