Ребенок перепутал петарду с конфетой и получил травмы

В Китае ребенок получил травму после того, как принял петарду за конфету и положил ее в рот, пишет 8World.

По предварительной информации, мать в тот момент показывала ребенку, как пользоваться петардами, однако ненадолго отвлеклась. В ее отсутствие малыш принял одну из хлопушек за сладость и положил ее в рот, после чего изделие сработало, вызвав искры и громкий хлопок.

Ребенок заплакал от боли, а женщина поспешила оказать помощь. Позднее мать сообщила, что у ребенка был травмирован язык, однако повреждения оказались незначительными и угрозы жизни нет. Она также выразила сожаление, что не смогла проконтролировать ситуацию.

Инцидент вызвал обсуждение в интернете. Пользователи обращают внимание на риск, связанный с пиротехникой, особенно если изделия по форме и цвету могут напоминать сладости, что затрудняет их распознавание маленькими детьми. Отмечается, что даже маломощные хлопушки могут содержать твердые частицы, способные привести к травмам.

Ранее десятилетний мальчик получил ожоги из-за взрыва петарды.