Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Трамп назвал Де Ниро больным и дементным

Президент США Трамп предостерег актера Де Ниро от преступных заявлений
Кадр из Independent TV

Президент США Дональд Трамп ответил на критику 82-летнего голливудского актера Роберта Де Ниро. Его пост в социальной сети Truth цитирует Metro.

«Роберт Де Ниро — еще один больной и дементный человек с, как я полагаю, чрезвычайно низким IQ, который абсолютно не понимает, что делает или говорит, и некоторые его заявления являются серьезными преступлениями!» — написал он.

Он добавил, что Америка сейчас «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде, и это сводит [противников Трампа] с ума».

До этого Роберт Де Ниро назвал Трампа «идиотом». Мыслями по поводу будущего страны он поделился в подкасте MSNBC «The Best People with Nicolle Wallace». В частности, Де Ниро заявил, что Трамп «разрушит страну», поэтому ее жители «должны от него избавиться».

«Я не хочу, чтобы все ходили с лозунгами MAGA (Make America Great Again. — Прим. «Гезаты.Ru») и американскими флагами, как будто они единственные. Мы тоже американцы», — возмутился актер.

Де Ниро неоднократно критически высказывался в адрес действующей администрации Белого дома: например, в своей речи на кинофестивале в Каннах он назвал Трампа «американским президентом-филистером». Он, как и многие его коллеги по творческому цеху, включая Леонардо Ди Каприо, на выборах поддерживал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Ранее Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!