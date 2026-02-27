Трамп назвал Де Ниро больным и дементным

Президент США Дональд Трамп ответил на критику 82-летнего голливудского актера Роберта Де Ниро. Его пост в социальной сети Truth цитирует Metro.

«Роберт Де Ниро — еще один больной и дементный человек с, как я полагаю, чрезвычайно низким IQ, который абсолютно не понимает, что делает или говорит, и некоторые его заявления являются серьезными преступлениями!» — написал он.

Он добавил, что Америка сейчас «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде, и это сводит [противников Трампа] с ума».

До этого Роберт Де Ниро назвал Трампа «идиотом». Мыслями по поводу будущего страны он поделился в подкасте MSNBC «The Best People with Nicolle Wallace». В частности, Де Ниро заявил, что Трамп «разрушит страну», поэтому ее жители «должны от него избавиться».

«Я не хочу, чтобы все ходили с лозунгами MAGA (Make America Great Again. — Прим. «Гезаты.Ru») и американскими флагами, как будто они единственные. Мы тоже американцы», — возмутился актер.

Де Ниро неоднократно критически высказывался в адрес действующей администрации Белого дома: например, в своей речи на кинофестивале в Каннах он назвал Трампа «американским президентом-филистером». Он, как и многие его коллеги по творческому цеху, включая Леонардо Ди Каприо, на выборах поддерживал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Ранее Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии.