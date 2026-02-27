Стала известна главная тема предстоящих переговоров Мерца с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 3 марта, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и попытается прояснить американскую политику в отношении торговых пошлин на товары из Европы. Об этом сообщил заместитель его пресс-секретаря Себастьян Хилле, передает Bloomberg.

«Как и Европейская комиссия, правительство Германии хочет придерживаться соглашения между ЕС и США о таможенных пошлинах. Компаниям необходима уверенность в планировании, и это касается обеих сторон Атлантики. Поэтому мы ожидаем от правительства США ясности относительно дальнейших шагов. Мы хотим добиться стабильности и предсказуемости в торговых отношениях», — заявил Хилле на правительственной пресс-конференции в Берлине.

По его словам, правительство Германии и Еврокомиссия рассчитывают, что США будут придерживаться согласованного летом ограничения пошлин на европейский импорт.

Предстоящая поездка Мерца в Вашингтон, которую он сам анонсировал 21 февраля, станет его вторым визитом в США в качестве канцлера ФРГ. Первый состоялся в июне 2025 года и был расценен западными СМИ как достаточно успешный — учитывая унизительный прием, оказанный в Овальном кабинете некоторым его коллегам.

Трамп установил 10-процентную «глобальную пошлину» на импорт зарубежных товаров в США. Верховный суд Штатов признал его решение незаконным и отменил. После этого глава государства выругался на судей матом и объявил о введении 15-процентной пошлины, утверждая, что не нуждается в одобрении Конгресса. В ЕС сначала с осторожностью комментировали происходящее, но потом заявили, что ждут от Трампа соблюдения достигнутых ранее договоренностей.

Ранее Трамп заявил, что готов творить «ужасные вещи» с обкрадывающими США странами.