Рэперу Pharaoh грозит штраф до 30 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

Адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что рэперу Pharaoh может грозить штраф за пропаганду наркотиков в треках, если его вина будет доказана. Для физических лиц размер штрафа составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

По словам Жорина, привлечение артистов к ответственности за пропаганду наркотиков — уже давно отработанная правоохранительная практика. Юрист отметил, что речь идет об административной ответственности по ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в том числе в сети интернет).

«Санкция для граждан, как правило, штраф с возможной конфискацией материалов. При повторности в течение года возможны уже уголовные риски по ст. 230.3 УК РФ. Процедура в таких делах обычно выглядит стандартно. Сначала поводом становится либо обращение «неравнодушных граждан», либо мониторинг контента самими правоохранительными органами. После выявления произведения назначается лингвистическая (иногда комплексная психолого-лингвистическая) экспертиза, которая отвечает на ключевой вопрос: формирует ли материал положительное отношение к употреблению наркотиков. Затем проводится проверка, опрашивается исполнитель, собираются объяснения и материалы, после чего составляется протокол и дело направляется в суд», — рассказал адвокат.

Сергей Жорин подчеркнул, что на практике доказать пропаганду в творчестве не так сложно, поскольку закон оперирует довольно широкими формулировками, а суды в значительной степени опираются именно на выводы экспертизы.

«При этом многое зависит от того, находится ли дело на контроле у заинтересованных ведомств. В таких случаях возможности защиты резко сужаются. Показательный пример - дело Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом): в 2021 году в разных регионах России было составлено около 15 протоколов по ст. 6.13 КоАП. Центральным стало московское дело, которое сопровождалось повышенным вниманием, и суд привлек его к ответственности, фактически отказав в большинстве ходатайств защиты. В то же время значительную часть региональных протоколов впоследствии удалось успешно оспорить в судах. Поэтому юридические перспективы подобных дел зависят не только от содержания произведения, но и от того, насколько принципиальным конкретный материал считается для правоохранительных структур», — пояснил юрист.

Протокол на рэпера поступил в Никулинский суд Москвы. Судебное заседание было назначено на 13 марта. При этом пока неизвестно, в каких треках исполнителя нашли пропаганду.

