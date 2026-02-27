Размер шрифта
Власти ЕС мешали Дмитриеву вернуться из Женевы

РИА Новости: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы
Алексей Алексеев/РИА Новости

Страны Евросоюза пытались помешать пролету борта со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым после переговоров в Женеве. Об этом пишет РИА Новости.

«Европейские коллеги хотели препятствовать: возникли проблемы с его возращением через Германию и Финляндию», — говорится в сообщении.

Как отметил собеседник агентства, это связано с документами экипажа и с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе.

27 февраля сообщалось, что Дмитриев продолжает работу в рамках экономической группы. Сам представитель президента РФ не стал комментировать итоги встречи с американской делегацией в швейцарской Женеве.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективе встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Кремле заявили о контактах Дмитриева с Вашингтоном.

 
