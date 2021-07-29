Следователи нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в красноярском парке

Следственно-оперативная группа нашла тело туриста, погибшего на этой неделе в результате нападения медведя в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что тело с рваными ранами обнаружили на месте стоянки палаточного лагеря, его доставили в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы.

По данным следствия, 24 июля группа туристов из четырех человек прибыла из Москвы в Хакасию, после — на одну из турбаз на территории «Ергаков». Зарегистрировавшись, они отправились в поход по горному массиву парка. Поход был рассчитан на две недели. Рано утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, на одного из туристов напал медведь, остальным удалось убежать. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, участники похода сообщили о произошедшем.

В настоящее время СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее выжившие россияне рассказали о нападении медведя.