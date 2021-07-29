Мясников перечислил продукты, приводящие к камням в почках

Врач и телеведущий Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукты, которые приводят к образованию камней в почках.

Он порекомендовал не злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например, мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром. Эксперт указал, что они способствуют образованию кальциевых камней.

Мясников отметил, что склонность к камнеобразованию увеличивает и грейпфрут, как и витамин C в больших дозах.

Доктор также внес в данный список шпинат, зелень и орехи. По его словам, в этих продуктах есть оксалаты, их необходимо употреблять умеренными порциями.

Медик добавил, что кальций в таблетках является еще одной возможной причиной образования камней в почках.

Ранее Мясников перечислил полезные продукты, которые наиболее необходимы для здоровья женщин.