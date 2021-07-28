Генконсульство: все экскурсии в районе Антальи отменены из-за пожаров

Все экскурсии в районах, которые прилегают к зоне распространения пожаров в турецкой Анталье, отменены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральное консульство России в Анталье.

Крупный лесной пожар продолжает распространяться в районе курортного города Манавгат — по данным администрации провинции, возгорание могло произойти из-за экстремальной жары.

Ранее стало известно, что не менее 53 человек пострадали при пожаре в Анталье.

Опасности для туристических объектов пожары в Анталье не представляют, несмотря на то, что это самое сильное возгорание, с которым им приходилось сталкиваться, отметили местные власти. В тушении задействованы два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На место происшествия вылетел министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Пожар также попал на видео.