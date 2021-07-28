Мишустин: в правительстве оценят потребности авиакомпаний

Правительство России до конца года проведет оценку потребностей авиакомпаний для формирования госзаказа на отечественную продукцию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«У нас есть поручение [президента] на долгий горизонт планирования сделать все необходимое, чтобы сбить, как возможности наших производственных объединений, вообще производство всех видов самолетов с потребностями авиакомпаний, федеральных органов исполнительной власти, региональных», — сказал премьер во время посещения производственных площадок Объединенной авиастроительной корпорации по сборке самолета SSJ 100 в Комсомольске-на-Амуре.

Мишустин пояснил, что горизонт планирования по поручению президента составляет 10 лет, однако «очень важно» закончить эту работу в 2021 году. «Нам нужно сбить государственный заказ, финансовую модель: точно понять, сколько заводы получат заказов, сколько авиакомпании получат самолётов», - подчеркнул премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из важнейших приоритетов России. Он подчеркнул, что необходимо выработать предложения по поддержке продаж отечественных судов и их последующего обслуживания, что позволит обеспечить спрос со стороны авиакомпаний.