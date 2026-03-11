Иран будет отвечать странам Ближнего Востока на атаки на портовую инфраструктуру республики

Иран пригрозил ответить на любые атаки на его портовую инфраструктуру

Иран нанесет удары по портам Ближнего Востока, если такие атаки будут совершены в отношении иранских морских гаваней, заявил представитель вооруженных сил Исламской Республики. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.

«В случае угрозы нашим портам и причалам, все порты и причалы в регионе станут нашей законной целью», — заявил представитель ВС Ирана.

9 марта в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало американскую администрацию врасплох.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.