Иран будет отвечать странам Ближнего Востока на атаки на портовую инфраструктуру республики

Reuters

Иран нанесет удары по портам Ближнего Востока, если такие атаки будут совершены в отношении иранских морских гаваней, заявил представитель вооруженных сил Исламской Республики. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания

«В случае угрозы нашим портам и причалам, все порты и причалы в регионе станут нашей законной целью», — заявил представитель ВС Ирана.

9 марта в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало американскую администрацию врасплох.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
