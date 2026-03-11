В Германии призвали решить ситуацию вокруг Ормузского пролива

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал решить конфликт вокруг Ормузского пролива дипломатическим путем. Его слова приводит агентство DPA.

«В конечном счете я вижу только дипломатическое, а не военное решение вопроса безопасного прохода через Ормузский пролив. <...> Судоходство практически не осуществляется, и никто здесь, в регионе, не считает себя способным обеспечить соответствующую защиту», — сказал он.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что данная ситуация оказывает значительное влияние на мировое энергоснабжение.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.