В NYT назвали ответственных за удар по школе для девочек в Иране

Военные США ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительные данные расследования.

Как стало известно, удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Отмечается, что целью военных США была соседняя военная база, частью которой ранее было школьное здание. Однако из-за устаревших разведданных, которые предоставило Разведывательное управление минобороны (РУМО) США, удар был нанесен по школе.

4 марта глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон изучает данные об ударе по школе для девочек в Иране. В ходе своего выступления на брифинге Хегсет заверил, что Соединенные Штаты никогда не бьют по гражданским объектам.

Позже президент США обвинил Иран в обстреле собственной школы. Американский лидер заявил, что иранские военные «очень неточные со своими боеприпасами». Также он отметил, что они являются «единственной стороной, которая бьет по гражданскому населению».

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране похоронили 168 детей, ставших жертвами удара по начальной школе. Иранские власти обвинили в случившемся США и Израиль.

