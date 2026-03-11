Иноагента Каца заочно приговорили к девяти годам лишения свободы

Иноагент Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорен судом к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры, путем частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Кацу запрещено сроком на шесть лет заниматься деятельностью, связанной «с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет».

До этого, по сообщению ТАСС, прокурор просил для блогера Максима Каца 1,5 года колонии заочно.

В октябре 2025 года в Москве было завершено расследование уголовного дела в отношении Каца по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Тогда была собрана вся доказательная база его правонарушений, а дело передано в суд.

24 сентября Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Каца по делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов.

25 сентября блогера объявили в розыск на территории всех государств — членов Интерпола.

Ранее актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах.