Госдума расширила полномочия ФАС в сфере регулирования тарифов ЖКХ

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях два законопроекта, направленные на усиление контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно первому документу, полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) будут расширены. Теперь ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов, если ее предписания не будут выполнены.

Второй законопроект вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Из документа следует, что ответственность должностных лиц в сфере регулирования тарифов ЖКХ будет усилена. В частности, если ими не будут выполнены предписания ФАС, то их ждет безальтернативное наказание в виде дисквалификации.

4 марта эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что, несмотря на сообщения ФАС о сохранении тарифов ЖКХ в России, многие граждане столкнулись с ростом платежек. Это связано с тем, что ведомство подразумевало именно коммунальные услуги, однако общая сумма в квитанциях складывается из разных составляющих, отметил он.

Ранее россиянам спрогнозировали повышение тарифов на ЖКХ в 2026 году.