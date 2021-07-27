Центру «Какая разница» пожертвовали более миллиона рублей после конфликта на детской площадке

Петербургскому центру помощи детям с особенностями развития «Какая разница» пожертвовали более 1 млн рублей на Planeta.ru после конфликта на детской площадке, когда женщина пыталась выгнать оттуда воспитанников организации.

Сбор средств был создан до инцидента, 23 июля 2021 года.

Изначально центр планировал собрать 400 тыс. рублей. На момент публикации сумма пожертвований составила 1 055 222 рубля.

Средства планируется потратить на открытие регулярных классов для детей, которых по разным причинам не берут в обучающие заведения города.

Деньги будут направлены на шумоизоляцию одного из кабинетов, создание спортивного зала и его оборудование, покупку мебели в кабинеты.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга местная жительница попыталась в агрессивной форме прогнать с игровой площадки воспитанников центра помощи детям «Какая разница».

Она потребовала, чтобы они покинули территорию жилого комплекса, потому что «больные дети пугают наших детей» и «у нас еще этого не было в доме».