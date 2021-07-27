Инфекционист предупредил о росте вероятности повторного заражения коронавирусом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил в эфире радиостанции «Вести FM», что вероятность повторного заражения коронавируса с каждым месяцем вырастает на 5-10%.

По его словам, чтобы избежать возможность заболеть коронавирусом повторно необходимо делать ревакцинацию.

Ранее Минздрав Россиивыпустил новые рекомендации о вакцинации взрослого население от коронавируса. В ведомстве советуют прививаться от коронавируса спустя полгода после болезни или вакцинации, пока в стране не будет достигнут коллективный иммунитет. После этого можно будет ставить прививку в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все отечественные вакцины от коронавирусной инфекции можно использовать для повторной вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».