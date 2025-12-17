На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации»

Путин: на Западе нет цивилизации, там сплошная деградация
true
true
true

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня на Западе «нет цивилизации», сейчас там сплошная «деградация». Его слова с коллегии Министерства обороны приводит РИА Новости.

По его словам, после распада Советского Союза России казалось, что она очень быстро станет частью так называемой «цивилизованной семьи» европейских народов и Запада.

«Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там [на Западе] нет, там только деградация сплошная», — заявил Путин.

До этого чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко заявил, что Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса. По его словам, приход к власти в США республиканца Дональда Трампа ознаменовал конец эпохи после Холодной войны и ускорил процесс перехода к многополярному миру, который отражает культурное и цивилизационное разнообразие.

Яковенко добавил, что теперь будет идти речь о «сжатии статуса» Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, до еще одной цивилизации в числе других.

Ранее философ заявил об «оздоровлении» общества во время СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами