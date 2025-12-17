Путин: на Западе нет цивилизации, там сплошная деградация

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня на Западе «нет цивилизации», сейчас там сплошная «деградация». Его слова с коллегии Министерства обороны приводит РИА Новости.

По его словам, после распада Советского Союза России казалось, что она очень быстро станет частью так называемой «цивилизованной семьи» европейских народов и Запада.

«Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там [на Западе] нет, там только деградация сплошная», — заявил Путин.

До этого чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко заявил, что Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса. По его словам, приход к власти в США республиканца Дональда Трампа ознаменовал конец эпохи после Холодной войны и ускорил процесс перехода к многополярному миру, который отражает культурное и цивилизационное разнообразие.

Яковенко добавил, что теперь будет идти речь о «сжатии статуса» Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, до еще одной цивилизации в числе других.

Ранее философ заявил об «оздоровлении» общества во время СВО.