Путин объяснил выбор момента для начала СВО

Путин: Россия начала СВО, когда стало ясно, что Запад и Украина ее обманывают

Россия начала СВО только после того, как стало ясно, что собеседники на Западе и на Украине обманывают Москву. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, чьи слова приводит ТАСС.

«Сначала пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске. Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают», — заявил Путин.

По его словам, этот «обман вскрылся». Президент России напомнил, что «без всякого стеснения» первыми лицами на Западе было сказано, что они не собирались ничего исполнять и просто взяли паузу, чтобы оснастить ВСУ, имея в виду бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались притеснениям со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».