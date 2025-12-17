Молодые люди вчетвером шесть часов насиловали девушку в ее автомобиле

Компания молодых людей из Австралии обманом заманила 17-летнюю девушку в парк и надругалась над ней. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в Ливерпуле. По данным издания, в местном торговом центре 16-летний молодой человек подошел к девушке, которую до этого не знал, и попросил подвезти его до парка.

Согласившись, пострадавшая думала, что там он выйдет из машины, но на месте к ним подсели еще двое. Вместе они возили пострадавшую по городу шесть часов, все это время насилуя ее. В какой-то момент к ним подсел четвертый молодой человек, и надругательство продолжилось.

Известно, что только один из участников группового изнасилования был совершеннолетним. Он, по версии следствия, использовал телефон девушки, чтобы имитировать переписку.

Молодой человек заявил о своей невиновности, но не согласился с запретом на приближение к несовершеннолетней пострадавшей.

Вскоре подозреваемые предстанут перед судом, где им предъявят обвинения.

Ранее российский заключенный получил новый срок за угрозу изнасиловать надзирателя.