На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодые люди вчетвером шесть часов насиловали девушку в ее автомобиле

В Австралии компания юношей изнасиловала девушку в ее машине
true
true
true
close
Shutterstock

Компания молодых людей из Австралии обманом заманила 17-летнюю девушку в парк и надругалась над ней. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в Ливерпуле. По данным издания, в местном торговом центре 16-летний молодой человек подошел к девушке, которую до этого не знал, и попросил подвезти его до парка.

Согласившись, пострадавшая думала, что там он выйдет из машины, но на месте к ним подсели еще двое. Вместе они возили пострадавшую по городу шесть часов, все это время насилуя ее. В какой-то момент к ним подсел четвертый молодой человек, и надругательство продолжилось.

Известно, что только один из участников группового изнасилования был совершеннолетним. Он, по версии следствия, использовал телефон девушки, чтобы имитировать переписку.

Молодой человек заявил о своей невиновности, но не согласился с запретом на приближение к несовершеннолетней пострадавшей.
Вскоре подозреваемые предстанут перед судом, где им предъявят обвинения.

Ранее российский заключенный получил новый срок за угрозу изнасиловать надзирателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами