В Госдуме назвали плюсы дела Долиной

Проблема мошенничества на вторичном рынке недвижимости стала заметной благодаря резонансу с делом Ларисы Долиной, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя решение Верховного суда оставить право собственности на квартиру певицы за покупательницей Полиной Лурье.

«На следующем этапе суду предстоит определить сроки освобождения квартиры продавцом. После этого история окончательно оформится как ориентир для правоприменения: в дальнейшем суды разных инстанций будут опираться на выводы Верховного суда, что может снизить число похожих процессов даже без срочных изменений в законах. Резонанс вокруг дела выявил уязвимости, которые требуют закрытия, и в этом видится позитивный эффект: проблема стала заметной, а значит, у законодателей появится возможность точечно устранить обнаруженные «дыры», — заключил Аксененко.

По словам Аксененко, Верховный суд в данном случае встал на сторону покупателя, и именно такой подход традиционно применялся в аналогичных спорах. Сделка между продавцом и приобретателем юридически не связана с тем, что происходило между продавцом и мошенниками, сказал парламентарий. Депутат обратил внимание на тезис, прозвучавший в заседании со стороны защиты продавца: требовать деньги следует с преступников. Аксененко согласился с этой логикой и привел параллель с кредитным мошенничеством: если человек берет заем и затем сам переводит средства злоумышленникам, ответственность, как правило, не перекладывается на банк. Исключение, по его словам, возможно в ситуации, когда банк непосредственно перечислил деньги на счет мошенников.

