Глава Минобороны РФ призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы

Опыт создания системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Москвы следует применить в более широком масштабе. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ заявил глава ведомства Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, опыт создания системы ПВО вокруг российской столицы оказался положительным.

«Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации», — добавил министр.

Также он обратил внимание, что эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет в среднем 97%. Как сказал Белоусов, в начале текущего года украинские войска для атак на регионы РФ задействовали порядка 1,5 тыс. беспилотников дальнего действия в месяц. Но, начиная с мая, количество выпускаемых ВСУ дронов постепенно увеличилось до 3,7 тыс. в месяц.

Утром 17 декабря пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над территорией страны. Больше всего воздушных целей — 31 и 22 — сбили в Краснодарском крае и Ростовской области соответственно.

Ранее военные ВСУ выпустили более 50 дронов по одному из российских регионов.