В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

Roblox готова соблюдать российское законодательство после диалога с РКН
Roblox Corporation

Игровая платформа Roblox заявила о готовности привести свою работу в соответствие с российским законодательством после ограничения доступа в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что компания признала недостаточный уровень модерации контента и безопасности пользовательских чатов. РКН готов взаимодействовать с платформой при условии реальных изменений в её политике.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети Интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать», — заявили в ведомстве.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

Ранее генпрокурор Флориды заявил об опасности Roblox для детей.

