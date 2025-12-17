Белоусов: почти 410 тыс. человек подписали контракт с Минобороны в 2025 году

План комплектования Вооруженных сил России в текущем году перевыполнен. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны страны, передает РИА Новости.

«Практически две трети из них — молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование», — добавил министр.

Он обратил внимание, что более трети из них имеют высшее или среднее специальное образование и подчеркнул, что ключевой составляющей успеха России на линии боевого соприкосновения является устойчивое комплектование Вооруженных сил.

Глава Минобороны выразил слова благодарности командованию и личному составу за профессионализм, мужество, стойкость и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Он добавил, что Россия изначально рассчитывала устранить первопричины конфликта дипломатическим путем. Однако, если другая сторона и ее зарубежные покровители откажутся от содержательного диалога, страна намерена добиваться освобождения своих исторических территорий военным путем.

