Военные стали быстрее получать выплаты денежного довольствия

Белоусов: время зачисления военным довольствия на карту сокращено до 30 минут
РИА Новости

Сроки оформления ряда документов сокращены в десятки и сотни раз, время зачисления довольствия сократили до 30 минут. Об этом сообщили министр обороны России Андрей Белоусов, сообщили в ведомстве.

«Время зачисления военнослужащим денежного довольствия на карту сокращено с 24 часов до 30 минут. А срок назначения выплат при переводе — с двух месяцев до нескольких дней», — сказал он.

В следующем году предстоит внедрить практику бережливого управления еще не менее чем в 50 процессах, в том числе в боевой подготовке и транспортном обеспечении военных, добавил Белоусов.

На расширенном заседании коллегии военного ведомства Белоусов заявил, что план по набору военнослужащих по контракту в 2025 году перевыполнен. В этом году на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч россиян, сообщил он.

10 декабря зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ориентиры, обозначенные верховным главнокомандующим на 2025 год по комплектованию ВС России контрактниками, почти достигнуты.

Ранее Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе.

