На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разочарование меняет химический состав мозга, выяснили ученые

NatCom: чувство разочарования меняет химию мозга
true
true
true
close
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Института науки и технологий Окинавы обнаружили, что разочарование меняет «химию» мозга у мышей, приводя к выбросу нейромедиатора ацетилхолина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

«Адаптация мозга к новым ситуациям или сценариям с неврологической точки зрения очень сложна. Предыдущие исследования показали, что в обеспечении поведенческой гибкости участвуют холинергические интернейроны — клетки мозга, выделяющие нейромедиатор ацетилхолин», — объясняет соавтор исследования профессор Джеффри Викенс.

В ходе эксперимента ученые обучали мышей в виртуальном лабиринте, показывая им правильный путь к вознаграждению. Затем они меняли маршрут, что приводило к неожиданному разочарованию у грызунов из-за потери лакомства. За последствиями этого изменения наблюдали с помощью двухфотонной микроскопии.

«На нейронном уровне мы наблюдали значительное увеличение выброса ацетилхолина в определенных областях мозга. Мыши также демонстрировали так называемое поведение «проигрыша» и меняли свой выбор в лабиринте после того, как не получили вознаграждение», — уточнили ученые.

В то время как большинство холинергических интернейронов вырабатывали больше ацетилхолина, в некоторых небольших участках клеток изменений не было. Исследователи полагают, что таким образом может сохраняться предыдущая информация о правильных путях передачи — мышь не забудет предыдущий путь к вознаграждению и сохранит информацию на случай, если ситуация снова изменится.

Человеку такая поведенческая гибкость помогает отказываться от вредных привычек, дает сигнал прекратить тратить энергию на бессмысленные попытки и предупреждает о потенциальных угрозах.

«Уровень ацетилхолина часто меняется при лечении нервно-психических расстройств, таких как болезнь Паркинсона или шизофрения. Поэтому понимание функций этого нейромедиатора крайне важно для лечения многих нервно-психических расстройств у людей», — заключил профессор Викенс.

Ранее были названы симптомы депрессии, увеличивающие риск деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами