В Германии сомневаются в надежности гарантий безопасности для Украины

Аналитик Рауф назвал блефом США обещание дать гарантии безопасности Украине
Alex Wong/Getty Images

Обещание США дать гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей устава НАТО было бы «крупным блефом» со стороны Вашингтона. Об этом сказал аналитик Института Хадсона Питер Рауф в интервью Der Tagesspiegel.

«Обязательство предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО было бы крупным блефом со стороны американцев, так как на такое обязательство не был готов даже прошлый президент США Джо Байден», — подчеркнул он.

По мнению Рауфа, подобные гарантии могут поставить под сомнение авторитет Вашингтона. Также он отметил, что если США подпишут соглашение, то это уже не будет «конфликт Байдена». Аналитик подчеркнул, что «много конкретных деталей» гарантий безопасности общественности пока не известно, поэтому делать полные выводы о них еще рано.

Гарантии безопасности США Украине по аналогии с пятой статьей НАТО были согласованы на встрече в Берлине 14-15 декабря 2025 года. The Telegraph пишет, что по ним американских военных на территории Украины не будет, однако Вашингтон сможет применять истребители F-16 и ракеты Tomahawk для «нанесения ответных ударов» в случае нарушения мира со стороны Москвы». Со стороны США военные действия могут начаться только если «ответственность за любое обострение ситуации будет однозначно возложено на Россию».

Кроме того, по итогам берлинских переговоров совместное заявление с гарантиями безопасности Украины опубликовали европейские лидеры. В документе говорилось, что Евросоюз хочет помогать Украине в наращивании армии, численность которой должна быть ограничена до 800 тысяч человек. А восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности Украине будут способствовать так называемые «многонациональные силы» под руководством Европы.

Ранее Путин раскрыл планы России при отказе Киева разговаривать «по существу».

