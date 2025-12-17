В Минобороны анонсировали начало работы над новым документооборотом

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2026 году оборонное ведомство начнет работу по переводу документооборота на безбумажную форму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Белоусова на расширенном заседании коллегии Минобороны, в текущем году ведомство приступило к формированию интегрированной информационной системы Министерства обороны, завершило разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий, определило главного технологического партнера — «Ростелеком» — и заключило с ним соответствующие контракты.

Министр также отметил, что в следующем году намечено ввести в опытную эксплуатацию не менее 15 сервисов в сферах социального и жилищного обеспечения, образования, управления имуществом и госзакупок, а также что будет начата работа по переводу документооборота на безбумажную форму, которую предстоит завершить в декабре 2027 года.

В ходе заседания Белоусов также заявил о перевыполнении плана по набору военнослужащих по контракту в 2025 году. По словам министра, в этом году на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч россиян. Он отметил, что почти две трети из этого количества — молодые люди до 40 лет. Кроме того, более трети имеют высшее или средне-специальное образование.

