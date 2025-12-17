Раскрыты последствия для судов, вернувших квартиру Ларисе Долиной

Верховный суд России оставил квартиру певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье, отменив таким образом предыдущие судебные решения по этому вопросу. Теперь специалисты прогнозируют отставки судей, которые до этого вернули жилье артистке. Вероятность, что дойдет до таких радикальных мер, крайне мала, однако дисциплинарное взыскание не исключено, заявила 360.ru юрист Дарья Ахтырко.

В судейском сообществе вопрос дисциплинарных взысканий поднимается крайне редко, однако в данном случае может сыграть роль широкая огласка дела, которая создала особые обстоятельства, считает специалист.

«Возможно, из-за общественного резонанса могут быть негативные последствия в отношении этих судей, но если вышестоящие суды отменяют решение нижестоящих, то никаких последствий для судей этих самых нижестоящих инстанций не наступает», — пояснила юрист.

С вероятностью дисциплинарных взысканий согласился юрист и доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо. Он также напомнил о смене руководства Верховного суда, отметив, что это могло послужить основой для новой, принципиальной практики. Однако если бы после каждого подобного прецедента следовали отставки судей, то их бы просто не осталось, отметил эксперт.

«В любой деятельности допустимы ошибки. Я не думаю, что отставки возможны, но допускаю некие меры дисциплинарного характера», — заключил он.

Напомним, Верховный суд 16 декабря 2025 года поставил точку в ключевом вопросе: право собственности на московскую квартиру стоимостью 112 млн рублей сохранено за покупательницей Полиной Лурье. Решение высшей инстанции подтвердило защиту прав добросовестного покупателя и стало ориентиром для аналогичных споров. Теперь юристы опасаются, что основными жертвами мошенников станут продавцы недвижимости. Подробнее о последствиях дела и прогнозах экспертов – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали плюсы дела Долиной.