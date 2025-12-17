Государство и Вооруженные силы Украины деградируют, что видно по «золотым унитазам». Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

По его словам, число дезертиров в ВСУ растет, что говорит о деградации украинских войск.

«Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», — подчеркнул Путин.

В то же время, отметил российский лидер, Вооруженные силы РФ с началом СВО стали совершенно другими. Он пояснил, что изменения коснулись управления войсками, тактики, стратегии, а также оснащения, это касается деятельности и работы оборонно-промышленного комплекса, это касается стратегической составляющей.

Кроме того, в ходе своей речи на заседании коллегии Минобороны РФ, Путин назвал европейских политиков «подсвинками». Он заявил, что онип включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».