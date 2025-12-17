На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин привел «золотые унитазы» как пример деградации властей Украины

Путин: о деградации правительства Украины и ВСУ говорят золотые унитазы
true
true
true
close
Sotheby's

Государство и Вооруженные силы Украины деградируют, что видно по «золотым унитазам». Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

По его словам, число дезертиров в ВСУ растет, что говорит о деградации украинских войск.

«Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», — подчеркнул Путин.

В то же время, отметил российский лидер, Вооруженные силы РФ с началом СВО стали совершенно другими. Он пояснил, что изменения коснулись управления войсками, тактики, стратегии, а также оснащения, это касается деятельности и работы оборонно-промышленного комплекса, это касается стратегической составляющей.

Кроме того, в ходе своей речи на заседании коллегии Минобороны РФ, Путин назвал европейских политиков «подсвинками». Он заявил, что онип включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами