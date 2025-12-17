На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов раскрыл число контрактников, поступивших на службу в 2025 году

Белоусов: план по набору военнослужащих по контракту в 2025 году перевыполнен
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

План по набору военнослужащих по контракту в 2025 году перевыполнен. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства, пишут «Известия».

«План комплектования этого года перевыполнен», — сообщил он.

По словам Белоусова, в этом году на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч россиян. Почти две трети из этого количества — молодые люди до 40 лет, добавил министр. Кроме того, более трети имеют высшее или средне-специальное образование.

Белоусов подчеркнул, что ключевой составляющей успеха России на фронте является устойчивое комплектование Вооруженных сил. Кроме того, важную роль в выполнении боевых задач играют регулярные поставки вооружений и военной техники на линию боевого соприкосновения. Глава Минобороны РФ заявил, что объем поставок основных видов вооружения и техники увеличился на треть по сравнению с 2024 годом.

10 декабря зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ориентиры, обозначенные верховным главнокомандующим на 2025 год по комплектованию ВС России контрактниками, почти достигнуты. По его словам, с января в воинские части прибыли более 400 тысяч контрактников. Свыше 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

Ранее Путин назвал количество бойцов ВС РФ на передовой.

