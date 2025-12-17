На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Warner Bros. откажется от сделки с Paramount

The Guardian: студия Warner Bros. откажется от сделки с Paramount в пользу Netflix
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Компания Warner Bros. Discovery (WBD) отклонит предложение Paramount о покупке. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, руководство Paramount Skydance готово было заплатить более $108 млрд за сделку. Однако WBD планирует отклонить предложение в пользу стриминговой платформы Netflix.

По данным The Guardian, Netflix и Warner Bros. Discovery заключили соглашение о покупке за $82,7 млрд. В рамках соглашения стриминг также приобретет телестудии HBO Max, HBO, а также права на франшизы «Гарри Поттер» и DC Comics.

Как утверждает издание, совет директоров WBD считает, что, несмотря на щедрое предложение Paramount, они несут риски из-за опосредованной поддержки через траст, а не конкретно через Ларри Эллисона.

8 декабря корпорация Paramount Skydance направила WBD тендерное предложение о выкупе акций компании по цене $30 за бумагу, включая сегмент Global Networks, куда входят такие известные телеканалы, как CNN, TNT Sports и Discovery. Отмечалось, что общая сумма предложенной сделки составит $108,4 млрд.

