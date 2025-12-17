Диетолог предупредил о главных опасностях на новогоднем столе

Врач Арзамасцев: колбаса и копчености опаснее всего на новогоднем столе

Салаты, закуски, горячее и десерты, приготовленные к новогоднему столу, съедаются в огромных количествах и за короткий срок. Чем грозит для организма такой «пищевой марафон» и какие блюда представляют наибольшую опасность, «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев.

Если выстраивать своеобразный «хит-парад» рисков, то на первое место врач ставит колбасы, сосиски и сардельки. Вслед за ними идут копчености. Третье место делят алкоголь и майонез. Далее в списке — жирное и жареное мясо, например, свинина, затем сладости и торты, и замыкают список соленые и маринованные продукты.

«Самое опасное — это сочетание достаточно больших тяжелых блюд. Грибы, майонез, сыр — все вместе идет в один прием. Это большие тяжелые блюда, совмещающие в себе огромное количество продуктов, содержащие соль, сахар и, соответственно, высокую калорийность. Вот это все вместе вредно», — подчеркивает Арзамасцев.

Один салат оливье или селедка под шубой в тарелке — это нестрашно. Проблемой становится их комбинация с бутербродами с икрой, жирным горячим и тортом, съеденная глубокой ночью. Именно такой сценарий создает колоссальную нагрузку на пищеварительную систему.

Кратковременные последствия знакомы многим: тяжесть в животе, вздутие и полное нежелание что-либо делать на следующий день. Однако есть и более серьезные риски.

«Самый главный риск здесь — это, конечно же, острый панкреатит. Поджелудочная железа должна выработать огромное количество ферментов, а не всегда это удается сделать быстро. Часто запускается процесс, который повреждает клетки поджелудочной железы, ферменты выделяются, по сути, в самой структуре органа», — говорит диетолог.

Особенно опасно резкое нападение на еду после строгих диет, популярных в предновогодний период. «За время отдыха, когда человек сидел на диете, поджелудочная железа отдыхает. И вот момент — на нее сваливается огромная нагрузка, и она, не успев «очухаться», по сути, начинает переваривать сама себя», — описывает процесс Арзамасцев.

В долгосрочной перспективе регулярное употребление таких «тяжелых» блюд увеличивает риски воспалительных заболеваний кишечника и желудка, проблем с сердцем и сосудами из-за повышения холестерина, а также может способствовать камнеобразованию в желчном пузыре.

Людям с хроническими заболеваниями нужно подходить к новогоднему меню с максимальной ответственностью.

Сахарный диабет: необходимо исключить сладкое и в целом минимизировать продукты, нагружающие поджелудочную железу.

Гипертония и сердечно-сосудистые заболевания: главный враг — соль, которая задерживает жидкость и повышает давление. Алкоголь также под запретом.

Болезни печени: следует избегать копченостей, продуктов с красителями и консервантами, а также алкоголя.

Дети и пожилые люди: эта группа наиболее уязвима перед пищевыми отравлениями. «С каждым днем, с каждым часом салат из тазика будет постепенно портиться. А дети и пожилые люди отравление переносят гораздо хуже, чем крепкие взрослые», — предупреждает врач.

Врач призывает не отказываться от традиций, а экспериментировать.

«Экспериментировать — это раз. Делать новые блюда — это интересно, это разнообразит стол, оздоровит его. Удивите гостей, например, не просто оливье, а каким-то новым, более легким и полезным салатом», — советует Арзамасцев.

Врач назвал несколько простых замен в традиционных блюдах.

Майонез — на натуральный йогурт или соус на основе оливкового масла.

Соленые огурцы — на свежие.

Жирное мясо (свинина) — на нежирную индейку или курицу.

Избыток соли — на полезные солезаменители (например, с пониженным содержанием натрия) и специи.

Можно оставить на столе и классические блюда, но дополнить их легкими и полезными альтернативами — например салатом с морепродуктами. Это сделает стол более разнообразным и снизит общую пищевую нагрузку.

Правила пищевой безопасности для 31 декабря:

Не голодайте перед праздником. Плотно поужинайте, чтобы не наброситься на еду ночью.

Знайте меру с алкоголем. Сочетание спиртного с жирной и соленой пищей — удар по поджелудочной.

Не доедайте салаты неделю. Готовьте меньше или выбрасывайте без сожаления остатки на 2–3 января.

Двигайтесь. После застолья лучше пойти на прогулку, а не оставаться сидеть за столом.

Не худейте экстренно перед Новым годом. Жесткие диеты — дополнительный фактор риска.

«Лучше растянуть удовольствие от праздничных блюд на несколько дней, но есть их понемногу, чем устроить организму ночной марафон, после которого можно оказаться в больнице», — резюмирует врач-диетолог, гастроэнтеролог Арзамасцев.

