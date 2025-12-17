На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил действия Запада в Югославии

Путин: Запад в Югославии «плевать хотел» на устав ООН
Reuters

Запад в Югославии делал все, что считал нужным, и «плевать хотел» на устав ООН. Об этом во время расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«События в Югославии, что это такое, где же там устав ООН? Мы много раз об этом говорили, но это же факт. [Западные страны] просто делали то, что считали нужным: удалось переломить, заставить проголосовать — хорошо, не удалось — плевать хотели», — сказал он.

Путин добавил, что западные страны «растерзали Югославию и сербов, разодрали один народ».

В ноябре прошлого года президент Сербии Александар Вучич заявлял, что разница между Россией и США состоит в том, что Москва не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Поводом для бомбардировок стали этнические чистки в сербском автономном крае Косово, в организации которых страны-члены НАТО обвинили сербов. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году недопустимой.

