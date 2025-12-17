Путин заявил о приверженности России миру

Россия готова вести переговоры и решать проблемы мирным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, пишет РИА Новости.

«Мы готовы вести переговоры и решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем», — сказал глава государства.

Путин отметил, что на данный момент российская сторона ведет диалог с администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия готова искать решения для прекращения огня и установления мира. По словам российского лидера, команда Трампа также демонстрирует такую готовность.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет достигнуть своих целей путем мирных переговоров, однако не видит похожего стремления со стороны Европы и властей Украины. По словам представителя Кремля, инициативы РФ отвергаются европейцами и украинцами. Песков напомнил, что именно поэтому Путин принял решение о начале специальной военной операции.

