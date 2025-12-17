Реформировать структуры ООН существенно легче, чем бюрократию в Евросоюза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Его слова передает ТАСС.

«По моему опыту и по моим впечатлениям от общения с коллегами в Европе, реформировать Секретариат ООН и все ее структуры будет непросто, но существенно легче, чем реформировать бюрократию ЕС союза в Брюсселе», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в брюссельская бюрократия побила все рекорды в попытке узурпировать полномочия национальных правительств других государств.

«Вы знаете, мы даже обращаем внимание наших коллег в руководстве Секретариата ООН на то, чтобы они посмотрели на происходящее с брюссельской элитой так называемой», — уточнил министр иностранных дел РФ.

До этого Лавров завил, что цель европейских государств заключается в убеждении президента США Дональда Трампа проследовать европейскому сценарию в украинском вопросе и не прекращать вооруженный конфликт с Россией.

Ранее Лавров осудил намерение ЕС передать Украине российские активы.