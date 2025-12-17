На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин допустил, что при Трампе могло не произойти конфликта на Украине

Путин: Трамп может быть прав в том, что при нем конфликта на Украине не было бы
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп мог быть прав в том, что если бы он был главой Белого дома в свое время, то конфликта на Украине бы не произошло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, передает Telegram-канал Кремля.

«Прежняя администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту», — заявил он.

По словам главы государства, все думали, что смогут развалить Россию в короткие сроки.

До этого американский лидер заявил, что бывший американский лидер Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крымского полуострова в пользу России. Он уточнил, что именно Барак Обама «заставил» украинские власти отказаться от претензий на территорию полуострова.

17 декабря бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал президента США объявить победу России в конфликте на Украине.

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.

