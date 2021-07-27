Почти половина граждан Украины считают себя одним народом с россиянами

Доля жителей Украины, согласных с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству» составила 41 %. Такой результат показало исследование, которое провела украинская социологическая группа «Рейтинг».

«На Востоке (Украины — прим. ред.), а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей Оппозиционная платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом про «один народ», — говорится в пресс-релизе.

Также социологи выяснили, что 75% респондентов считают Украину преемницей Киевской Руси, Россию называют 8% опрошенных.

Аудитория исследования — граждане Украины в возрасте от 18 лет и старше. Людей опрашивали по мобильному телефону, абонентов выбрали случайно. Число респондентов составило 2,5 тыс. человек.

12 июля президент Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.