Семь футболистов пропали после матча отбора Кубка Африки

Семь футболистов национальной сборной Эритреи исчезли после матча квалификации Кубка африканских наций-2027. Об этом сообщил журналист Ромен Молина в соцсети X.

Игра против команды Эсватини прошла 31 марта в ЮАР и завершилась победой Эритреи со счетом 2:1. По сумме двух встреч эритрейская сборная вышла в следующий отборочный тур.

Однако после окончания матча семеро игроков не вернулись в расположение команды и не вылетели на родину. Их местонахождение в настоящее время неизвестно.

В 2019 году после игры в Уганде также пропали десять игроков национальной команды Эритреи. Как и в 2022 году во время турнира в Ботсване фиксировались попытки футболистов не возвращаться в страну.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

