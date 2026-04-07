7 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 7 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

7 апреля в России чтут память погибших моряков-подводников, поздравляют сотрудников рыбоохраны и будущих мам. Врачи разных стран организуют акции ко Всемирному дню здоровья. У православных верующих сегодня большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Какие еще памятные даты приходятся на 7 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 7 апреля

* День государственных органов рыбоохраны РФ

Этот профессиональный праздник берет свое начало в 1934 году, когда приказом Народного комиссариата снабжения СССР было создано Главное управление по рыболовству и рыбохозяйственной мелиорации «Главрыбвод». Задача новой структуры заключалась в охране рыбных запасов и контроле за их рациональным использованием. Сегодня сотрудники рыбоохраны продолжают эту важную миссию, следя за соблюдением правил рыболовства и борясь с браконьерством.

* День памяти погибших подводников

Дата приурочена к трагической гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» в 1989 году. В результате пожара на борту в Норвежском море погибли 42 члена экипажа, включая капитана АПЛ, спасти удалось 27 моряков. В этот день в России проходят траурные мероприятия. Традиционно ровно в 17:08 (официальное время гибели субмарины) на кораблях ВМФ приспускают Андреевский флаг, а моряки чтят память товарищей минутой молчания. В городах организуют возложение цветов к мемориалам.

* Всероссийский день беременных

Этот важный социальный праздник появился по инициативе благотворительных и медицинских организаций, чтобы подчеркнуть бережное и уважительное отношение к материнству в обществе. Дата выбрана символическая — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, которое отмечается Православной церковью 7 апреля. Впервые праздник в формате акции провели в 2022 году.

* День рождения Рунета

В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован и внесен в международную базу национальный домен верхнего уровня .ru (до этого использовался советский домен .su). Эту дату принято считать точкой отсчета истории российского интернета. Первым сайтом в доменной зоне .ru стал каталог ссылок на русскоязычные ресурсы «Russia on the Net». В наши дни Рунет насчитывает более 5,5 млн активных доменов.

* Всемирный день здоровья

Праздник отмечается с 1950 года в день основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устав которой вступил в силу в 1948 году. Цель этой даты — привлечь внимание общества к проблемам здравоохранения и необходимости вести здоровый образ жизни. Каждый год ВОЗ выбирает новую тему праздника. В 2026 году Всемирный день здоровья проходит под девизом: «Вместе к здоровью. Вместе с наукой» . Этот призыв напоминает о важности доверия к научному прогрессу и международному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья.

* Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде

Траурная дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. 7 апреля 1994 года в Руанде начался геноцид против представителей народа тутси, в результате которого за 100 дней было убито, по разным оценкам, от 800 тысяч до одного миллиона человек. День памяти призван не только почтить жертв трагедии, но и напомнить о том, к чему приводит разжигание межнациональной розни и ненависти.

Фотографии детей — жертв геноцида тутси 1994 г. в Мемориале геноцида в Кигали, Руанда Dong Jianghui/XinHua/Global Look Press

* День метрической системы

В 1795 году во Франции Национальным Конвентом был принят закон о введении метрической системы мер, которая определила единые стандарты длины и массы — метр и килограмм. До этого в разных странах, а порой и в разных регионах одной страны, использовались свои единицы измерения, что приводило к путанице в торговле и науке. Сегодня метрическая система официально принята в большинстве стран мира.

* Международный день бобра

Этот экологический праздник отмечается с 2009 года. Он приурочен ко дню рождения американского биолога и защитника природы Дороти Бернер Ричардс, которая более 50 лет изучала бобров в заповеднике Биверспрайт (штат Нью-Йорк) и стала известна как «Бобровая леди». Праздник напоминает о важности охраны этих удивительных животных, которые играют ключевую роль в поддержании экосистем. Интересно, что существует еще одна дата Международного дня бобра — 18 октября, она посвящена европейскому (речному) бобру.

Веселые праздники 7 апреля День легкого пива. Дата связана с законом Каллена-Харрисона (1933). В то время в США еще действовал «сухой закон», но согласно документу разрешалась продажа пива до 4% алкоголя. В этот день проходят дегустации, посещения пивоварен. День кофейных кексов. Вкусный праздник отмечают в англоязычных странах, чтобы напомнить о приятной традиции утреннего кофе с кексом. Пекарни в этот день предлагают выпечку на любой вкус.

Что отмечают в разных странах 7 апреля

День без домашнего труда — США. Этот неофициальный праздник призывает американцев на один день забыть о пылесосе, стирке, мытье посуды и готовке. Авторами идеи считаются супруги Томас и Рут Рой, которые придумали множество необычных поводов для радости.

День материнства и красоты — Армения. Праздник тесно связан с Благовещением Пресвятой Богородицы. В этот день в стране поздравляют мам, бабушек и всех женщин, дарят им цветы и сладости.

День зеленой рубашки — Канада. 7 апреля стало днем памяти 15-летнего хоккеиста Логана Бугнара, погибшего в аварии в 2018 году и ставшего посмертно донором органов. Его зеленая рубашка — символ донорства в Канаде. В стране проходят социальные акции, медики говорят о важности трансплантологии. В поддержку этой даты принято надевать вещи зеленого цвета.

Религиозные праздники 7 апреля

* Благовещение Пресвятой Богородицы

Один из 12 главных (двунадесятых) православных праздников. Он установлен в память о событии, описанном в Евангелии от Луки: в этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил ей благую весть о том, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа. Благовещение символизирует начало новозаветной истории. В 2026 году праздник выпадает на Страстную неделю, самый строгий период Великого поста. В народе с ним связано множество традиций, в частности — отпускать на волю птиц (обычно голубей) как символ доброй вести.

* Великий вторник Страстной седмицы

Великий вторник — второй день Страстной недели перед Пасхой. В этот день Церковь вспоминает последнюю проповедь Христа в Иерусалимском храме, где Он обличал фарисеев и книжников. Смысл дня — глубокая духовная подготовка к встрече с воскресшим Христом.

* День преставления святителя Тихона

В этот день православная церковь чтит память святителя Тихона (Василия Ивановича Беллавина) — первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества. Он возглавил Русскую Церковь в тяжелейшие послереволюционные годы, в период гонений и раскола. Святитель Тихон скончался 7 апреля 1925 года, а в 1989 году был канонизирован как исповедник.

* Песах у иудеев

Сегодня и завтра отмечают заключительные дни праздника Песах (еврейская Пасха). Это один из главных праздников иудаизма, посвященный исходу евреев из Египта и освобождению от рабства, описанному в Торе. В 2026 году еврейская Пасха отмечается в Израиле до 8 апреля (всего семь дней), а в остальных странах, где проживают еврейские диаспоры, — до ночи 9 апреля. Главный символ Песаха — маца (пресный хлеб).

Народные праздники 7 апреля

Бабий праздник

Благовещение широко отмечали на Руси, праздник особо почитался у женщин. В этот день к Богородице обращались с молитвами о заступничестве, здоровье, мире в семье, легких родах. Работать в Благовещение было не принято. До этого праздника крестьяне старались не трогать землю. Наши предки полагали, что если «разбудить» матушку-землю раньше времени, она может разгневаться и дать плохой урожай.

Рукоделие в этот день также старались отложить. Было принято навещать родственников, помогать своим близким и соседям. Плохой приметой считалось стричься в этот день и в целом заниматься волосами. Ходила поговорка: «На Благовещенье девка косу не плетет, птица гнезда не вьет».

Именины 7 апреля

• Савва;

• Тихон.

Приметы: что можно и что нельзя делать 7 апреля

Приметы о погоде

Если на Благовещенье нет града — не будет его и в страду.

Заметили ласточек — весна будет ранней и теплой.

День сегодня теплый и солнечный — урожай будет богатым.

Дождь на Благовещение — к изобилию грибов, ягод и рыбы.

Что можно делать 7 апреля

* Посетить богослужение — сходить в храм на праздничную литургию.

* Заниматься благотворительностью и делать пожертвования в помощь нуждающимся.

* Навестить родственников и близких друзей.

* Выпустить птиц на волю.

* Отдохнуть на природе, наслаждаясь весенним днем.

* Заниматься садовыми работами, но лишь теми, которые не терпят отлагательства.

* Запастись благовещенской солью — по народному поверью, она обладает целебными свойствами.

Что нельзя делать 7 апреля

* Ссориться и вступать в конфликты.

* Сквернословить.

* Отказывать нуждающимся в помощи.

* Венчаться и заключать брак.

* Совершать заупокойные богослужения.

* Устраивать шумные застолья.

* Пренебрегать постом.

Лунный календарь 7 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, третья фаза, 20-й лунный день.

Луна в знаке Стрелец.

Энергичный и оптимистичный день, отлично подходящий для активной деятельности. Луна в Стрельце побуждает к действию, расширению горизонтов и решению масштабных задач, снижая внутреннее напряжение предыдущих дней. Это хорошая пора для начала новых дел, продвижения рабочих проектов и уверенных шагов.

Удачными будут решение текущих вопросов и разговоры с начальством. День подходит для проведения переговоров. Для финансовых операций — нейтральное время, но день в целом считается благоприятным для сделок.

Сегодня можно смело отправляться в поездку — как на отдых, так и по работе. Хороший период для свиданий, общения и укрепления дружеских связей. Энергия дня располагает к действиям, а не к пассивному отдыху.

7 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Какие исторические события произошли 7 апреля

* 1348 год — в Праге основан Карлов университет, старейший в Центральной Европе и первый славянский университет, ставший важнейшим центром науки и культуры.

* 1724 год — в Лейпциге прошла премьера одного из главных музыкальных произведений барокко — оратории «Страсти по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха.

* 1827 год — английский фармацевт Джон Уокер начал продажу первых в мире серных спичек, что оказало серьезное влияние на быт людей.

* 1926 год — произошло покушение на Бенито Муссолини: британка Виолетта Гибсон выстрелила в диктатора, но пуля только слегка задела его нос.

* 1930 год — СНК СССР утвердил положение об исправительно-трудовых лагерях, переданных в подчинение ГУЛАГу.

* 1946 год — в составе РСФСР образована Кенигсбергская область, ныне — Калининградская область РФ.

* 2003 год — войска США вошли в Багдад, что положило конец режиму Саддама Хусейна и стало переломным моментом войны в Ираке.

Дни рождения и юбилеи 7 апреля

* В 1652 году родился Климент XII (Лоренцо Корсини) — 246-й папа Римский, известный строительством римского фонтана Треви и борьбой с масонством.

* В 1797 году родился Пьер Леру — французский философ, экономист, теоретик социализма, автор термина «социализм».

* В 1891 году родился Оле Кирк Кристиансен — датский плотник и изобретатель, основатель компании LEGO.

* В 1908 году родился Михаил Сомов — советский полярный исследователь и океанолог, Герой Советского Союза.

* В 1915 году родилась Билли Холидэй — американская джазовая певица с трагической судьбой и непревзойденным голосом.

* В 1931 году родился Леонид Келдыш — выдающийся физик-теоретик, один из основоположников квантовой теории полупроводников.

* В 1946 году родился Марк Рудинштейн — советский и российский кинопродюсер, актер, кинокритик, организатор кинофестивалей.

* В 1962 году родился Михаил Круг — культовый российский шансонье, автор и исполнитель песни «Владимирский централ».

Кто скончался 7 апреля • В 1614 году умер Эль Греко — испанский живописец, скульптор и архитектор греческого происхождения.

• В 1947 году умер Генри Форд — американский промышленник, основатель компании Ford.

• В 1925 году умер патриарх Тихон — патриарх Московский и всея Руси с 1917 по 1925 год.

Кто отмечает дни рождения 7 апреля

* 87 лет исполняется Фрэнсису Форду Копполе — культовому американскому режиссеру, автору «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня», обладателю шести «Оскаров» и статуса живой легенды мирового кино.

* 82 года исполняется Герхарду Шредеру — бывшему федеральному канцлеру Германии, заметному политическому деятелю Европы и одному из самых обсуждаемых немецких лидеров 2000-х годов.

* 77 лет исполняется Валентине Матвиенко — российскому государственному деятелю, первой женщине на посту председателя Совета Федерации и одной из самых влиятельных фигур в отечественной политике.

* 72 года исполняется Джеки Чану — звезде боевиков, актеру, режиссеру и каскадеру, чье имя стало синонимом азиатского кино, трюков без дублеров и добродушного юмора.

* 62 год исполняется Расселу Кроу — австралийскому актеру, обладателю «Оскара» за роль в «Гладиаторе» и звезде таких фильмов, как «Игры разума» и «Информатор».

* 56 лет исполняется Марианне Максимовской — российской журналистке, телеведущей и медиаменеджеру, чье имя прочно ассоциируется с тележурналистикой 2000-х.

* 50 лет исполняется Михаилу Полицеймако — российскому актеру театра и кино, телеведущему.

* 43 года исполняется Франку Рибери — одному из лучших французских футболистов XXI века, экс-игроку «Баварии», финалисту чемпионата мира 2006 года.

* 34 года исполняется Алексис Джордан — американской певице и финалистке шоу America's Got Talent, чьи хиты взрывали чарты в начале 2010-х.