Пожилой мигрант вместе с братом изнасиловал женщину в машине

В Испании пожилого мужчину и его брата задержали за изнасилование в машине

Иностранцев задержали в Испании за изнасилование женщины в машине. Об этом сообщает ElCaso.

Инцидент произошел в Валенсии. По данным издания, один из прохожих заметил, как два мужчины заперлись с женщиной в машине и надругались над ней. Очевидец сообщил в полицию, после чего на место прибыли несколько патрулей.

Подозреваемых задержали, ими оказались два гражданина Кубы в возрасте 71 и 56 лет, друг другу они приходятся братьями. Женщину тем временем доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Суд уже избрал братьям меру пресечения, но какую именно, не уточняется.

