В Волгограде на видео попали жестокие женские разборки около ночного клуба

В Волгограде поход в ночной клуб закончился для нескольких посетительниц дракой. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова. На кадрах с места заметно, как одна девушка наносит другой удары. При этом первая падает на асфальт, а ее агрессивную оппонентку очевидицы пытаются оттащить за волосы. В результате та падает на асфальт. На последних секундах видео видно, что на девушке нет обуви.

По данным местных пабликов, обе участницы находились в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как видео появилось в соцсетях, на него обратили внимание в полиции. По словам представителей МВД, после драки к ним никто не обращался. Несмотря на это, они проведут проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Сейчас участниц конфликта ищут.

