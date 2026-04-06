«28‑ю игру подряд первый опасный момент — и сразу гол»: тренер «Сочи» о поражении от «Рубина»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин заявил, что команда в матче 23‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» продолжила серию пропусков голов после первого опасного момента. Его слова передает «Матч ТВ».

«Примерно 28‑ю игру подряд, включая сборы и товарищеские матчи, первый опасный момент у наших ворот — и сразу гол. Тяжелейший матч, наверное, с небольшим нашим преимуществом, так как и должно быть с командой такого уровня. Момент, когда мы пропустили, — вообще цепь ситуаций. Разбивают нос Кириллу Заике, на его место встает Михаил Игнатов, и он не доигрывает», — сказал Осинькин.

6 апреля «Сочи» проиграл казанскому «Рубину» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 19-й минуте Руслан Безруков в касание отправил мяч в сетку — этот гол оказался единственным в матче. На 73-й минуте Александр Коваленко забил за «Сочи», но арбитр отменил его из-за офсайда. Сочинцы потерпели шестое поражение подряд в РПЛ.

По итогам игры «Рубин» с 33 очками переместился на седьмую строчку турнирной таблицы, потеснив московское «Динамо» на восьмую. «Сочи» остался на последнем, 16-м месте.

