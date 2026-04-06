Военкор сообщил о гибели одного из символов СВО

Военкор Коц: погиб спецназовец «Велес», ставший одним из символов СВО
Telegram-канал Kotsnews

В зоне СВО погиб боец спецназа Николай «Велес», который стал одним из символов спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, женская часть его аудитории прозвала спецназовца «мистером глаза СВО».

«За его необычные, редкие, разные глаза. В науке это называется гетерохромия», — написал военкор.

4 апреля стало известно о гибели бойца из Самары с позывным «Велес», который был автором-прозаиком и автором Telegram-канала «VELES тихонько пишет».

В 2024 году вышла книга «Велеса» про СВО, за которую ему вручили литературную премию имени Арсеньева. Он одержал победу в номинации «Судьба человека». В данной работе военнослужащего рассказывается о первопричинах спецоперации, а также говорится о том, что осталось «за кадром» для гражданского человека.

«Велес» участвовал в СВО с 2022 года.

Ранее российский футболист погиб в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
